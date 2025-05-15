Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах в Стамбуле, но отправит делегацию, — AFP

Президент Зеленский отправит делегацию в Стамбул для встречи с россиянами.

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет на переговорах с РФ в Стамбуле. Он направит делегацию для встречи с россиянами. Об этом сообщает AFP.

Отметим, что глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что РФ "готова к компромиссам" на переговорах в Стамбуле.

Как известно, в Анкаре завершилась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она длилась около 3 часов.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал состав российской делегации, направленной в турецкий город, «бутафорским».

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