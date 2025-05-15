Володимир Зеленський не буде присутній на перемовинах в Стамбулі, але відправить делегацію, — AFP

Президент Зеленський відправить делегацію до Стамбула для зустрічі з росіянами.

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Президент України Володимир Зеленський не буде присутній на переговорах з РФ у Стамбулі. Він відправить делегацію для зустрічі з росіянами. Про це повідомляє AFP.

Зазначимо, що голова делегації РФ Володимир Мединський заявив, що РФ "готова до компромісів" на переговорах у Стамбулі.

Як відомо, в Анкарі завершилася зустріч Володимира Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вона тривала майже 3 години.

Раніше повідомлялося, що Зеленський назвав склад російської делегації, направленої до турецького міста, «бутафорським».

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