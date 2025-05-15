Російська делегація заявила про готовність «обговорювати компроміси» на перемовинах з Україною

РФ заявила про свою готовність до обговорення компромісів у межах переговорного процесу з Україною.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російська делегація, яка перебуває в Туреччині, висловила готовність відновити переговори й розглянути можливі компроміси. Про це заявив очільник делегації Мединський, передає Clash Report.

Так, РФ заявила про свою готовність до обговорення компромісів у межах переговорного процесу з Україною. Подробиці щодо потенційних домовленостей наразі не розголошуються.

Водночас стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський направить делегацію до Стамбула на переговори з РФ, однак сам участі у зустрічі не братиме.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.