Российская делегация заявила о готовности «обсуждать компромиссы» на переговорах с Украиной

РФ заявила о готовности к обсуждению компромиссов в рамках переговорного процесса с Украиной.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российская делегация, находящаяся в Турции, выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы. Об этом заявил глава делегации Мединский, передаёт Clash Report.

Так, РФ заявила о своей готовности к обсуждению компромиссов в рамках переговорного процесса с Украиной. Подробности возможных договорённостей пока не разглашаются.

В то же время стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский направит делегацию в Стамбул для переговоров с РФ, однако сам в встрече участвовать не будет.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

Напомним, переговоры должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Российскую сторону будут представлять преимущественно чиновники второго эшелона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.