В Украине с 19 мая заработали новые требования к техосмотру: список изменений

Теперь вся процедура должна фиксироваться на видео.

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С 19 мая в Украине начали действовать новые правила обязательного техосмотра (ОТК). Постановление №286 Кабмин принял ещё 4 марта, и теперь оно официально вступило в силу, сообщает "Центр авто".

Полная видеофиксация техосмотра

Теперь вся процедура ОТК должна фиксироваться на видео. Во время военного положения это было необязательно, но теперь требование стало обязательным для всех.

Новые требования к фотофиксации

Автомобиль фотографируется со всех сторон: спереди, сзади, с обеих сторон.

На снимках должны быть включены фары, габаритные огни, аварийные сигналы.

Качество изображения должно быть высоким, без редактирования.

Машина должна занимать не менее 70% площади кадра.

Дата фиксации должна устанавливаться автоматически и совпадать с протоколом осмотра.

Фотографии внутри салона

Обязательна фиксация одометра, тахографа и адаптационной таблички (если есть).

В учебных авто достаточно одной общей фотографии дополнительных педалей и зеркал.

Автобусы

Сохраняется фотофиксация салона без водителя.

Новый пункт: по желанию заказчика автобус можно проверить на соответствие требованиям для пассажирских маршрутов общего пользования.

Что больше не требуется

Фото тормозных испытаний.

Фото уровней СО, СН, дымности.

Фотографии больше не печатаются на обороте протокола.