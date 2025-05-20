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В Україні з 19 травня запрацювали нові вимоги до техогляду: перелік змін

11:19, 20 травня 2025
Відтепер уся процедура має фіксуватися на відео.
В Україні з 19 травня запрацювали нові вимоги до техогляду: перелік змін
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З 19 травня в Україні почали діяти нові правила обов’язкового техогляду (ОТК). Постанову №286 Кабмін ухвалив ще 4 березня, і тепер вона офіційно набрала чинності, повідомляє "Центр авто". 

Повна відеофіксація техогляду

Відтепер уся процедура ОТК має фіксуватися на відео. Під час воєнного стану це було необов’язковим, але тепер вимога стала обов’язковою для всіх.

Нові вимоги до фотофіксації

Автомобіль фотографується з усіх боків: перед, зад, обидва боки.

На знімках мають бути ввімкнені фари, габарити, аварійні сигнали.

Якість зображення має бути високою, без редагування.

Машина повинна займати щонайменше 70% площі кадру.

Дата фіксації має встановлюватися автоматично і збігатися з протоколом огляду.

Фотографії всередині салону

Обов’язкова фіксація одометра, тахографа та адаптаційної таблички (якщо є).

У навчальних авто достатньо одного загального фото додаткових педалей і дзеркал.

Автобуси

Зберігається фотофіксація салону без водія.

Новий пункт: за бажанням замовника автобус можна перевірити на відповідність вимогам для пасажирських маршрутів загального користування.

Що більше не потрібно

Фото гальмівних випробувань.

Фото рівнів СО, СН, димності.

Фото більше не друкуються на звороті протоколу.

Процедура техогляду стала більш суворою, деталізованою та зростає в ціні. Якщо ваш транспортний засіб підлягає обов’язковому техогляду, доцільно пройти його до 1 червня 2025 року, щоб уникнути додаткових витрат та скористатись старими умовами.

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техогляд автомобіль

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