Больше банков — меньше ограничений: новые условия получения пенсий для ВПЛ и украинцев за границей

Пенсию можно получать в любом уполномоченном банке (а не только в Ощадбанке) или через «Укрпочту».

Источник фото: Рixabay

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Правительство упростило получение пенсий и прохождение идентификации для внутренне перемещенных лиц, граждан Украины за границей и жителей временно оккупированных территорий.

В Министерстве социальной политики разъяснили, что теперь пенсию можно получать в любом уполномоченном банке (а не только в Ощадбанке) или через «Укрпочту». Это касается всех пенсионеров, которые выехали с временно оккупированных территорий или продолжают там проживать, независимо от наличия справки ВПЛ. Изменить банк можно лично в ПФУ, онлайн через веб-портал ПФУ или в отделении нового банка.

Важно для пенсионеров на ВОТ и за границей:

• ежегодно проходить физическую идентификацию (до 31 декабря);

• осуществлять расходные операции по карте не реже одного раза в полгода.

Пенсионеры, которые покинули ВОТ или остаются там, должны уведомить Пенсионный фонд Украины, что не получают пенсию от Российской Федерации. Это можно сделать в соответствующем заявлении (о назначении/возобновлении/продлении выплаты) или в свободной форме.

Также ранее сообщалось, что накопленные пенсии из Ощадбанка будут переданы Пенсионному фонду — кого это коснется.

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