АМКУ расследует рост цен на яйца – под прицелом два крупнейших производителя

Антимонопольный комитет Украины расследует возможный сговор на рынке куриных яиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам антиконкурентного сговора на рынке куриных яиц. В фокусе — действия групп компаний «Авангард» и «Ovostar Union», которые, по предварительным выводам АМКУ, могли согласованно формировать цены на яйца без объективных оснований.

Исследование причин роста цен на яйца Комитет начал в октябре 2024 года. Учитывая социальную значимость продукта, в апреле 2025 года АМКУ уже обращался к десяти крупнейшим производителям и продавцам куриных яиц с рекомендациями по соблюдению законодательства о защите экономической конкуренции.

«В то же время, в ходе проведенного исследования АМКУ детально проанализировал хозяйственные показатели крупнейших производителей и выявил в их действиях признаки нарушения конкурентного законодательства», — заявили в АМКУ.

Как отмечают в ведомстве, группы «Авангард» и «Ovostar Union» являются крупнейшими производителями куриных яиц в скорлупе и, соответственно, влияют на этот рынок.

Антимонопольный комитет подчеркивает, что и в дальнейшем будет обеспечивать контроль за соблюдением честной конкуренции в отрасли птицеводства, поскольку она занимает важное место в обеспечении населения качественными диетическими продуктами питания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.