Практика судов
  1. В Украине

АМКУ расследует рост цен на яйца – под прицелом два крупнейших производителя

17:48, 3 июня 2025
Антимонопольный комитет Украины расследует возможный сговор на рынке куриных яиц.
АМКУ расследует рост цен на яйца – под прицелом два крупнейших производителя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам антиконкурентного сговора на рынке куриных яиц. В фокусе — действия групп компаний «Авангард» и «Ovostar Union», которые, по предварительным выводам АМКУ, могли согласованно формировать цены на яйца без объективных оснований.

Исследование причин роста цен на яйца Комитет начал в октябре 2024 года. Учитывая социальную значимость продукта, в апреле 2025 года АМКУ уже обращался к десяти крупнейшим производителям и продавцам куриных яиц с рекомендациями по соблюдению законодательства о защите экономической конкуренции.

«В то же время, в ходе проведенного исследования АМКУ детально проанализировал хозяйственные показатели крупнейших производителей и выявил в их действиях признаки нарушения конкурентного законодательства», — заявили в АМКУ.

Как отмечают в ведомстве, группы «Авангард» и «Ovostar Union» являются крупнейшими производителями куриных яиц в скорлупе и, соответственно, влияют на этот рынок.

Антимонопольный комитет подчеркивает, что и в дальнейшем будет обеспечивать контроль за соблюдением честной конкуренции в отрасли птицеводства, поскольку она занимает важное место в обеспечении населения качественными диетическими продуктами питания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

АМКУ продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент подписал закон о реформе оплаты труда госслужащих, который позволит повысить зарплату в аппаратах судов

Накануне к Президенту по поводу этого закона обратился Совет судей Украины.

У нарушителя закона о мобилизации будет 45 дней с момента трудоустройства в критически важную организацию, чтобы встать на учет в ТЦК – законопроект

На работу в критически важные предприятия или организации можно будет принимать лиц без военно-учетного документа и тех, кто находится в розыске ТЦК, и их можно будет забронировать на 45 дней.

Объявлен новый конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС – конкурс продлится до 2026 года

Конкурс на 23 должности судей Антикоррупционного суда состоится по новым правилам – документы можно подать с 7 июля по 6 августа.

Высший антикоррупционный суд получил новых судей – фамилии

Татьяна Литвинко и Елена Чернова теперь судьи Высшего антикоррупционного суда.

Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео