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АМКУ розслідує зростання цін на яйця – під прицілом два найбільших виробники

17:48, 3 червня 2025
Антимонопольний комітет України розслідує можливу змову на ринку курячих яєць.
АМКУ розслідує зростання цін на яйця – під прицілом два найбільших виробники
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Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками антиконкурентної змови на ринку курячих яєць. У фокусі — дії груп компаній «Авангард» та «Ovostar Union», які, за попередніми висновками АМКУ, могли узгоджено формувати ціни на яйця без об’єктивних підстав.

Дослідження причин зростання цін на яйці Комітет розпочав у жовтні 2024 року. Враховуючи соціальну важливість продукту у квітні 2025 року АМКУ вже звертався до десяти найбільших виробників і реалізаторів курячих яєць із рекомендаціями щодо дотримання конкурентного законодавства.

«Разом із тим, в ході проведеного дослідження АМКУ детально проаналізував господарські показники найбільших виробників та виявив в їх діях ознаки порушення конкурентного законодавства», — заявили в АМКУ.

Як зазначають у відомстві, групи «Авангард» та «Ovostar Union» є найбільшими виробниками курячих яєць у шкаралупі та, відповідно, мають вплив на цей ринок.

Антимонопольний комітет наголошує, що й надалі забезпечуватиме контроль за дотриманням чесної конкуренції в птахівничій галузі, оскільки вона займає важливе місце в забезпеченні населення високоякісними дієтичними продуктами харчування.

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АМКУ продукти

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