Бюджетный сегмент в топе, а электро — дорожают: что происходит на рынке подержанных авто в Украине

Самыми популярными остаются авто стоимостью до $6000, однако растет и доля дорогих предложений.

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В мае украинский рынок подержанных авто оставался активным в бюджетном сегменте — больше всего предложений было в диапазоне $1000–3000. В то же время сегмент электрокаров дорожает, а премиальные автомобили демонстрируют рост предложений. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Согласно анализу, в мае на рынке подержанных легковых авто больше всего объявлений было сосредоточено в бюджетном сегменте — от $1000 до $2000 (10,4%) и от $2000 до $3000 (9%). Кроме того, заметна активность в диапазоне $3000...$6000, где сосредоточено более четверти всех объявлений.

В то же время премиум-сегмент ($20 000+) также демонстрирует рост — плюс 1,1% и доля 9,4% от общего количества, что может свидетельствовать об активизации предложения более новых авто из Европы или США. В среднем ценовом диапазоне ($7000...$15 000) наблюдается постепенное снижение доли.

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет $2550 (-$150), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент — бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $5950, на $50 меньше, чем было месяцем ранее.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7400, на $200 больше, чем месяцем ранее.

Изменчивый сегмент авто с гибридными силовыми установками (все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) по итогам мая зафиксировался на уровне $13 000, сразу на $900 меньше, чем было месяцем ранее. При этом стоит помнить, что доля «гибридов» на вторичном рынке сравнительно незначительна (около 1,2%), поэтому и цены здесь колеблются значительно больше, чем где-либо.

О сегменте электромобилей: итоговое значение цен на легковушки с пробегом в объявлениях о продаже сейчас составляет $16 000, на $100 больше, чем в предыдущем срезе.

«Есть все основания полагать, что здесь будет только дороже – некоторые дилеры уже приостановили продажи, рассчитывая, что через несколько месяцев этот простой окупится автоматическим ростом стоимости электромобилей перед возвратом НДС на них», — говорят аналитики.

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