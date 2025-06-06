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Бюджетний сегмент в топі, а електро — дорожчає: що відбувається на ринку вживаних авто в Україні

07:54, 6 червня 2025
Найпопулярнішими залишаються автівки вартістю до $6000, однак зростає й частка дорогих пропозицій.
Бюджетний сегмент в топі, а електро — дорожчає: що відбувається на ринку вживаних авто в Україні
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У травні український ринок вживаних авто залишався активним у бюджетному сегменті — найбільше пропозицій було в діапазоні $1000–3000. Водночас сегмент електрокарів дорожчає, а преміальні машини демонструють зростання пропозиції. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Згідно аналізу, у травні на ринку вживаних легкових авто найбільше оголошень було зосереджено у бюджетному сегменті — від $1000 до $2000 (10,4%) та від $2 000 до $3 000 (9%). Окрім того, помітна активність у діапазоні $3 000...$6 000, де сконцентровано понад чверть усіх оголошень.

Водночас сегмент преміуму ($20 000+) також демонструє зростання — плюс 1,1% та частка 9,4% від загальної кількості, що може свідчити про активізацію пропозиції новіших авто з Європи або США. У середньоцінових діапазонах ($7 000...$15 000) спостерігається поступове зниження частки.

У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить $2550 (-$150), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $5950, на $50 менше, ніж було місяцем раніше.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7400, на $200 більше, ніж місяцем раніше.

Мінливий сегмент авто з гібридними силовими установками (усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) за підсумками травня зафіксувався на рівні $13 000, відразу на $900 менше, ніж було місцем раніше. При цьому слід пам'ятати, що частка «гібридів» на вторинному ринку порівняно незначна (близько 1,2%), тому й ціни тут коливаються значно більше ніж деінде.

Про сегмент електромобілів: підсумкове значення цін на легковики з пробігом у пропозиціях про продаж зараз складає $16 000, на $100 більше, ніж у попередньому зрізі.

«Є всі підстави вважати, що тут ставатиме лише дорожче – деякі дилери вже пригальмували продажі, розраховуючи що через кілька місяців цей простій окупиться автоматичним зростанням вартості електромобілів перед поверненням ПДВ на них», - кажуть аналітики.

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