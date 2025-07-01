С 1 июля регистрация электронных кабинетов доступна для всех категорий поступающих — Минобразования

Для регистрации электронного кабинета необходимо указать ряд данных.

Фото: nadosvita.if.ua

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Министерство образования и науки Украины сообщило, что 1 июля началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего, профессионального передвысшего и профессионального образования. Этот кабинет необходим для подачи заявлений на поступление.

Для регистрации электронного кабинета необходимо указать:

электронную почту, к которой поступающий точно имеет доступ. Она будет логином для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет — его нужно придумать и запомнить;

серию и номер документа (одного из документов) об уже полученном образовании (основание для поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ / экзаменационного листа, полученного при регистрации на ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ. Если поступающий имеет сертификаты (листы) разных лет — указывается один из них, остальные можно добавить непосредственно в кабинете;

в случае отсутствия сертификата НМТ / экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ — необходимо указать тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, либо регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, ранее — идентификационный код).

После этого на указанную почту поступит ссылка для активации электронного кабинета. По ней нужно перейти в течение 15 минут. Если поступающий не успеет за это время — ему нужно пройти регистрацию заново.

В Минобразования подчеркнули, что из-за большого количества запросов система может быть перегружена. Поэтому не стоит пытаться все успеть в первый день: времени для регистрации достаточно. Но и откладывать на последние часы также не рекомендуется, ведь тогда система тоже перегружена. Выберите день вне пиковых периодов.

«Зарегистрировать электронный кабинет можно НЕ только 1 июля — такая возможность будет открыта до 20 октября 2025 года, однако следует ориентироваться на сроки окончания приема заявлений по вашей траектории поступления. Все даты можно посмотреть на сайте ЕДЕБО.

Если вы создавали кабинет в прошлые годы — в этот раз нужно зарегистрировать новый. Все кабинеты прошлых лет аннулированы», — добавили в Минобразования.

В ведомстве подчеркнули, что в кабинете необходимо будет добавить контактные номера и загрузить собственное фото (размер до 1 МБ, не селфи, так как учреждения могут использовать его для оформления студенческого билета). При необходимости также указываются данные других сертификатов НМТ (ЕВИ) или документов об образовании (например, если вы регистрировались на основании документа о полном общем среднем образовании, но также имеете диплом младшего специалиста — эти документы можно использовать как разные основания для поступления). В этом году в электронный кабинет загружается только фото — загрузка других файлов НЕ предусмотрена.

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