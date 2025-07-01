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Высший совет правосудия уволил судью Владимира Куксова

14:11, 1 июля 2025
ВСП уволил судью Северного апелляционного хозяйственного суда за совершение существенного дисциплинарного проступка.
Высший совет правосудия уволил судью Владимира Куксова
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Высший совет правосудия решил уволить Куксова Владимира Владимировича с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Северного апелляционного хозяйственного суда Владимира Куксова к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности в связи с допущением судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду (пункт 3 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

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судья увольнение ВСП

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