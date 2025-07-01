Вища рада правосуддя звільнила суддю Володимира Куксова

ВРП звільнила суддю Північного апеляційного господарського суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Вища рада правосуддя вирішила звільнити Куксова Володимира Володимировича з посади судді Північного апеляційного господарського суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Північного апеляційного господарського суду Володимира Куксова до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади у зв’язку із допущенням суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду (пункт 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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