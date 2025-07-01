З 1 липня реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників — Міносвіти

Міністерство освіти і науки України повідомило, що 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.
Для реєстрації електронного кабінету треба зазначити:
Після цього на зазначену пошту прийде лінк для активації електронного кабінету. За ним потрібно перейти впродовж 15 хвилин. Якщо вступник не встигне за цей час, то йому треба пройти реєстрацію з початку.
У Міносвіти підкреслили, що через велику кількість запитів система може перевантажуватися. Тому радимо не намагатися все встигнути в перший день: часу для реєстрації вистачає. Але, звісно, не відкладайте все на останні години, тоді система теж навантажена. Оберіть день між піковими періодами.
«Тож зареєструвати електронний кабінет можна НЕ тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за вашою траєкторією вступу. Переглянути всі дати можна на сайті ЄДЕБО.
Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано», - додали у Міносвіти.
У відомстві підкреслили, що в кабінеті треба буде додати контактні номери та завантажити власне фото (розмір до 1 Мб, не селфі, адже заклади можуть його використовувати для замовлення студентського квитка). Якщо потрібно, також зазначте дані інших сертифікатів НМТ (ЄВІ) або документів про освіту (наприклад, ви реєструвалися на документ про повну загальну середню освіту, а маєте також диплом молодшого спеціаліста, ці документи можна використовувати як різні основи вступу). У цьому році в електронний кабінет завантажується лише фото, завантаження будь-яких інших файлів НЕ передбачено.
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