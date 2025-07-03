В Винницкой области задержали военнообязанных, которые планировали переплыть Днестр на резиновой лодке

Мужчин вывозил к месту переправы местный житель, организовавший схему побега за границу за 10 тысяч долларов с человека.

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В Винницкой области пограничники задержали группу «водных туристов». Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, были обнаружены четверо мужчин — жители Винницкой и Запорожской областей, которые направлялись к реке с намерением переплыть Днестр. Путешествие они планировали на резиновой лодке.

Установлено, что организатор переправы, житель Могилёва-Подольского, действовал через мессенджеры, где находил желающих выехать за границу. Затем он перевозил «клиентов» в город в обход блокпостов и сопровождал к месту переправы. Свои услуги он оценивал в 10 тысяч долларов с человека.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ст. 332 УК Украины — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» во взаимодействии с оперативниками миграционной полиции и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по указанной статье.

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