На Вінниччині затримали військовозобов’язаних, які планували переплисти Дністер на гумовому човні

Чоловіків вивозив до місця переправи місцевий мешканець, який організував схему втечі за кордон за 10 тисяч доларів з людини.

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На Вінниччині прикордонники затримали групу «водних туристів». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, було виявлено чотирьох чоловіків, жителів Вінницької та Запорізької областей, які прямували до річки з наміром переплисти Дністер. Подорож вони планували на гумовому човні.

З’ясовано, що організатор переправи, мешканець Могилів-Подільського, діяв через месенджери, де знаходив тих, хто бажає виїхати за кордон. Далі перевозив «клієнтів» у місто в обхід блокпостів і супроводжував до місця переправи. Свої послуги він оцінював у 10 тисяч доларів з людини.

Заходи проводились в рамках кримінального провадження за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» у взаємодії з оперативниками міграційної поліції та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Наразі ділку оголошено повідомлення про підозру за вищезазначеною статтею.

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