Обсудили НАБУ и САП: вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка встретился с послами стран ЕС

Тарас Качка заверил послов стран ЕС, что обеспечение независимости работы антикоррупционных органов Украины остается приоритетом.

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Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка провел встречу с послами стран-членов Европейского Союза, где подтвердил приверженность Украины курсу на членство в ЕС и реализации необходимых реформ.

Во встрече приняли участие генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков и представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Качка подчеркнул, что за последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в евроинтеграции.

«Убежден, что работа, проделанная за последние пять лет в сфере евроинтеграции, была действительно невероятной. Мы выполнили все необходимые шаги и готовы к открытию первых переговорных кластеров, вместе с экспертами из гражданского общества подготовили исчерпывающие дорожные карты, четко определяющие структуру дальнейших реформ, и полностью готовы продолжить трансформации. Ключевой приоритет сейчас — удвоить наши усилия по приближению украинского законодательства к европейскому, а также продолжить выполнение обязательств перед нашими европейскими партнерами», — заявил он.

Отдельно обсудили антикоррупционную политику, в частности ситуацию с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Качка заверил, что обеспечение независимости антикоррупционных органов является приоритетом.

«Мы стремимся обеспечить, чтобы правоохранительные и антикоррупционные органы действовали на благо общества, были эффективными, чтобы виновные не могли обойти правосудие, при этом чтобы институты были свободны от любого российского влияния. Все эти шаги направлены на усиление системы, уверен, что мы на правильном пути к качественно новым трансформациям», — подчеркнул вице-премьер, выразив готовность к поиску совместных решений.

Послы стран ЕС подтвердили поддержку евроинтеграционного пути Украины. Стороны договорились продолжать координацию для достижения общих целей.

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