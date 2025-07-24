Обговорили НАБУ і САП: віцепремʼєр з євроінтеграції Тарас Качка зустрівся з послами країн ЄС

Тарас Качка запевнив послів країн ЄС, що забезпечення незалежності роботи антикорупційних органів України залишається пріоритетом.

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Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка провів зустріч із послами країн-членів Європейського Союзу, де підтвердив відданість України курсу на членство в ЄС і реалізації необхідних реформ.

У зустрічі взяли участь генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков і представник України при ЄС Всеволод Ченцов. Качка наголосив, що за останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в євроінтеграції.

«Переконаний, що робота, пророблена за останні п'ять років у євроінтеграційній сфері, була дійсно неймовірною. Ми виконали всі необхідні кроки та готові до відкриття перших переговорних Кластерів, разом з експертами з громадянського суспільства підготували вичерпні Дорожні карти, що чітко визначають структуру подальших реформ, і повністю готові продовжити трансформації. Ключовий пріоритет зараз – подвоїти наші зусилля з наближення українського законодавства до європейського, а також продовжити виконання зобовʼязань перед нашими європейськими партнерами», — заявив він.

Окремо обговорили антикорупційну політику, зокрема ситуацію з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Качка запевнив, що забезпечення незалежності антикорупційних органів є пріоритетом.

«Ми прагнемо забезпечити, аби правоохоронні та антикорупційні органи діяли на благо суспільства, були ефективними, аби винні не могли обійти правосуддя, при цьому щоб інституції були вільні від будь-якого російського впливу. Всі ці кроки – спрямовані на посилення системи, впевнений, що ми на правильному шляху до якісно нових трансформацій», — підкреслив віцепрем’єр, висловивши готовність до пошуку спільних рішень.

Посли країн ЄС підтвердили підтримку євроінтеграційного шляху України. Сторони домовилися продовжувати координацію для досягнення спільних цілей.

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