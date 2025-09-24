Зеленский: Трамп согласился, что Путин будет искать слабые места в Европе и странах НАТО

Трамп согласился с Зеленским, что Путин будет пытаться создавать угрозы в других регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с его оценкой действий главы Кремля Владимира Путина. По словам главы Украины, российский лидер не будет ждать окончания войны в Украине, а будет пытаться создавать угрозы в других регионах.

«Путин будет “продавать” войну на разных территориях. Я сказал, и Трамп согласился со мной, что он не будет ждать, пока закончится война в Украине. Он будет пробовать найти слабые места в Европе, в странах НАТО», — отметил Зеленский.

По словам Президента, он не знает, какой формат выберет Путин — кибератаки или другие методы. Но мы уже видим его действия в отношении Дании, Норвегии.

«Он использует разные виды дальних ударов, чтобы понять, насколько Европа готова», — указал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и союзники должны быть готовы к расширению спектра угроз со стороны России.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что Украина способна при поддержке ЕС победить и вернуть все территории.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским заявил, что экономика РФ разваливается.

Напомним, Марко Рубио и Дональд Трамп высказали разные позиции относительно сбития российских самолетов над странами НАТО.

