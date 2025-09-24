Зеленський: Трамп погодився, що Путін шукатиме слабкі місця в Європі та країнах НАТО

Трамп погодився із Зеленський, що Путін намагатиметься створювати загрози в інших регіонах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп погодився з його оцінкою дій очільника Кремля Володимира Путіна. За словами глави України, російський лідер не чекатиме завершення війни в Україні, а намагатиметься створювати загрози в інших регіонах.

«Путін буде “продавати” війну на різних територіях. Я сказав, і Трамп погодився зі мною, що він не буде чекати, поки закінчиться війна в Україні. Він буде пробувати знайти слабкі місця в Європі, у країнах НАТО», — зазначив Зеленський.

За словами Президента, він не знає, який формат вибере Путін — кібератаки чи інші методи. Але ми вже бачимо його дії щодо Данії, Норвегії.

«Він використовує різні види далеких ударів, щоб зрозуміти, наскільки Європа готова», - вказує Зеленський.

Він підкреслив, що Україна та союзники мають бути готовими до розширення спектра загроз із боку Росії.

Зауважимо, що Дональд Трамп заявив, що Україна здатна за підтримки ЄС перемогти і повернути всі території.

Раніше Трамп на зустрічі з Зеленським заявив, що економіка РФ розвалюється.

Нагадаємо, Марко Рубіо та Дональд Трамп висловили різні позиції щодо збиття російських літаків над країнами НАТО.

