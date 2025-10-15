В КГГА опровергли информацию о том, что Киев готовит автобусы для эвакуации населения

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о подготовке автобусов для возможной эвакуации жителей столицы.
Ранее издание «Вечерний Киев» опубликовало интервью, в котором руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный рассказал, что столичные власти работают над проектом создания эвакуационных автобусов. Речь идёт о специальном транспорте, который сможет быстро вывезти людей в случае чрезвычайной ситуации.
«Фраза о якобы подготовке Киевом эвакуационных автобусов для жителей манипулятивно вырвана из контекста. Киев не готовит автобусы для эвакуации населения!» — подчеркнули в КГГА.
Как объяснили в администрации, специалисты автотранспортного предприятия, выполняющие заказы для военных, действительно работают над проектом переоборудования автобуса под реанимационно-эвакуационные нужды. В частности, для эвакуации тяжелораненых.
