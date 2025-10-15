У КМДА спростували інформацію про те, що Київ готує автобуси для евакуації населення

У адміністрації пояснили, що йдеться про проект переоблаштування транспорту для евакуації поранених, а не мешканців столиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про підготовку автобусів для можливої евакуації жителів столиці.

Раніше видання «Вечірній Київ» оприлюднило інтерв’ю, в якому керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний розповів, що столична влада працює над проектом створення евакуаційних автобусів. Йдеться про спеціальний транспорт, який зможе швидко вивезти людей у разі надзвичайної ситуації.

«Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Київ не готує автобуси для евакуації населення!» — наголосили в КМДА.

Як пояснили в адміністрації, фахівці автотранспортного підприємства, які виконують замовлення для військових, дійсно працюють над проектом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.