У КМДА спростували інформацію про те, що Київ готує автобуси для евакуації населення

16:25, 15 жовтня 2025
У адміністрації пояснили, що йдеться про проект переоблаштування транспорту для евакуації поранених, а не мешканців столиці.
У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про підготовку автобусів для можливої евакуації жителів столиці.

Раніше видання «Вечірній Київ» оприлюднило інтерв’ю, в якому керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний розповів, що столична влада працює над проектом створення евакуаційних автобусів. Йдеться про спеціальний транспорт, який зможе швидко вивезти людей у разі надзвичайної ситуації. 

«Фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Київ не готує автобуси для евакуації населення!» — наголосили в КМДА.

Як пояснили в адміністрації, фахівці автотранспортного підприємства, які виконують замовлення для військових, дійсно працюють над проектом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важко поранених.

