В Одессе официально представили начальника новосозданной городской военной администрации — Сергея Лысака

В Одессе депутатам городского совета представили руководителя ГВА Сергея Лысака.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе состоялось официальное представление начальника новообразованной Одесской городской военной администрации. Ее возглавил Сергей Лысак. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Представление нового руководителя осуществил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита по поручению Владимира Зеленского.

Как отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер, назначение Лысака является важным шагом в укреплении системы управления безопасностью и обороной города.

«Сергей Лысак — боевой офицер, настоящий профессионал и патриот, который хорошо знает свой родной город и осознает все угрозы, с которыми сталкивается Одесса каждый день», — отметил Кипер.

По его словам, Президент четко определил, что Одессе необходимо больше внимания, и государство это внимание обеспечит — через усиление противовоздушной обороны, поддержку армии, защиту инфраструктуры и помощь жителям города.

В мероприятии также приняли участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Одесситы получили четкий сигнал, что Одесса находится в фокусе государственного внимания. И наша общая цель — усиление обороны, эффективное управление городом, помощь людям», — подчеркнул глава Одесской ОГА.

Как известно, Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

В ЦИК объяснили, когда полномочия мэра Одессы Труханова будут считаться прекращенными.

Также сообщалось, что Президент создал военную администрацию в Одессе и назначил ее главой Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.