В Одессе официально представили начальника новосозданной городской военной администрации — Сергея Лысака

17:26, 16 октября 2025
В Одессе депутатам городского совета представили руководителя ГВА Сергея Лысака.
В Одессе состоялось официальное представление начальника новообразованной Одесской городской военной администрации. Ее возглавил Сергей Лысак. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Представление нового руководителя осуществил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита по поручению Владимира Зеленского.

Как отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер, назначение Лысака является важным шагом в укреплении системы управления безопасностью и обороной города.

«Сергей Лысак — боевой офицер, настоящий профессионал и патриот, который хорошо знает свой родной город и осознает все угрозы, с которыми сталкивается Одесса каждый день», — отметил Кипер.

По его словам, Президент четко определил, что Одессе необходимо больше внимания, и государство это внимание обеспечит — через усиление противовоздушной обороны, поддержку армии, защиту инфраструктуры и помощь жителям города.

В мероприятии также приняли участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов и вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Одесситы получили четкий сигнал, что Одесса находится в фокусе государственного внимания. И наша общая цель — усиление обороны, эффективное управление городом, помощь людям», — подчеркнул глава Одесской ОГА.

Как известно, Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

В ЦИК объяснили, когда полномочия мэра Одессы Труханова будут считаться прекращенными.

Также сообщалось, что Президент создал военную администрацию в Одессе и назначил ее главой Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую ОВА.

Одесса

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Ссылка на военное положение не освобождает орган местного самоуправления от обязанности защищать культурное наследие: позиция Верховного Суда

Разработка историко-архитектурного опорного плана является обязательной для населенных пунктов, внесенных в Список исторических населенных мест Украины.

Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Венецианская комиссия рекомендовала ограничить право подавать жалобы на судей и отменить направление в НШСУ как меру ответственности

Венецианская комиссия также рекомендовала установить исчерпывающий перечень сведений, которые может запрашивать ВККС в рамках проверки добропорядочности судьи

