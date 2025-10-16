В Одесі офіційно представили начальника новоствореної міської військової адміністрації — Сергія Лисака

В Одесі депутатам міської ради представили очільника МВА Сергія Лисака.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі відбулося офіційне представлення начальника новоутвореної Одеської міської військової адміністрації. Очолив її Сергій Лисак. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Представлення нового керівника здійснив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита за дорученням Володимира Зеленського.

Як наголосив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, призначення Лисака є важливим кроком у зміцненні системи управління безпекою та обороною міста.

«Сергій Лисак — бойовий офіцер, справжній професіонал і патріот, який добре знає своє рідне місто й усвідомлює всі загрози, з якими стикається Одеса щодня», — зазначив Кіпер.

Президент, за його словами, чітко визначив, що Одеса потребує більшої уваги, і держава цю увагу забезпечить — через посилення протиповітряної оборони, підтримку армії, захист інфраструктури та допомогу мешканцям міста.

У заході також взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Одесити отримали чіткий сигнал, що Одеса у фокусі державної уваги. І наша спільна мета: посилення оборони, ефективне управління містом, допомога людям», — підкреслив голова Одеської ОДА.

Як відомо, Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

У ЦВК пояснили, коли повноваження мера Одеси Труханова вважатимуться припиненими.

Також повідомлялося, що Президент створив військову адміністрацію в Одесі та призначив її головою Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.