17:26, 16 жовтня 2025
В Одесі депутатам міської ради представили очільника МВА Сергія Лисака.
В Одесі офіційно представили начальника новоствореної міської військової адміністрації — Сергія Лисака
В Одесі відбулося офіційне представлення начальника новоутвореної Одеської міської військової адміністрації. Очолив її Сергій Лисак. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Представлення нового керівника здійснив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита за дорученням Володимира Зеленського.

Як наголосив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, призначення Лисака є важливим кроком у зміцненні системи управління безпекою та обороною міста.

«Сергій Лисак — бойовий офіцер, справжній професіонал і патріот, який добре знає своє рідне місто й усвідомлює всі загрози, з якими стикається Одеса щодня», — зазначив Кіпер.

Президент, за його словами, чітко визначив, що Одеса потребує більшої уваги, і держава цю увагу забезпечить — через посилення протиповітряної оборони, підтримку армії, захист інфраструктури та допомогу мешканцям міста.

У заході також взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Одесити отримали чіткий сигнал, що Одеса у фокусі державної уваги. І наша спільна мета: посилення оборони, ефективне управління містом, допомога людям», — підкреслив голова Одеської ОДА.

Як відомо, Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

У ЦВК пояснили, коли повноваження мера Одеси Труханова вважатимуться припиненими.

Також повідомлялося, що Президент створив військову адміністрацію в Одесі та призначив її головою Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Посилання на воєнний стан не звільняє орган місцевого самоврядування від обов’язку захищати культурну спадщину: позиція Верховного Суду

Розроблення історико-архітектурного опорного плану є обов’язковим для населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

