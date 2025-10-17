В МИД ответили на самые распространенные вопросы о EES — новой системе въезда-выезда в ЕС

В МИД объяснили, как работает новая система EES, кого она касается и что важно знать уже сейчас.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 12 октября на внешних границах ЕС и Шенгенской зоны начала действовать Система въезда и выезда (Entry/Exit System, EES). Она собирает биометрические данные граждан стран, не входящих в европейский блок.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что изменится для украинцев при пересечении границ стран ЕС, а также разъяснило, как работает новая система EES, кого она касается и что важно знать уже сейчас.

Что такое система регистрации въезда-выезда EES?

Это автоматизированная система для учета въездов и выездов граждан из стран, не входящих в ЕС, которые пересекают границы стран шенгенского пространства. Проще говоря, это цифровая регистрация пересечения границы.

Будет ли система фиксировать отказ во въезде?

Да, система будет фиксировать каждую дату въезда и выезда, количество дней пребывания в шенгенской зоне, а также случаи отказа во въезде в страны шенгенского пространства.

Зачем вводится эта система?

Она заменяет штампы, которые ставились в заграничные паспорта, на цифровую регистрацию.

Это касается также изменений в таможенном контроле?

Нет. Эта система относится исключительно к изменениям в прохождении именно пограничного контроля.

Всех ли граждан Украины касается новая система прохождения пограничного контроля?

Нет. Она касается только тех граждан Украины, которые въезжают в страны шенгенского пространства с краткосрочной целью (до 90 дней в течение 180 дней). Например, поездки частного, туристического, служебного, коммерческого характера, а также для прохождения лечения или реабилитации.

Если у меня есть вид на жительство в одной из стран ЕС, распространяется ли на меня эта процедура?

Нет, но только в случае, если при пересечении границы вы предъявите документ, подтверждающий разрешение на проживание или обучение в одной из стран ЕС или шенгенского пространства. Если такого документа при пересечении границы не будет, вы должны будете проходить стандартную процедуру регистрации.

Если я нахожусь в одной из стран ЕС из-за российской агрессии, как я должен проходить пограничный контроль при поездке в Украину и обратно?

Если при пересечении границы вы предъявите документ, подтверждающий ваш статус лица, нуждающегося во временной защите, вам не нужно будет предоставлять биометрические данные. Если такого документа не будет, вы должны будете пройти стандартную процедуру регистрации.

Дети также должны сдавать отпечатки пальцев?

Да, но только с 12 лет. Детям до 12 лет будут делать только фотографию лица.

Касается ли новая система владельцев заграничных биометрических паспортов? Ведь в моем паспорте уже есть отпечатки пальцев.

Да, эта процедура касается и владельцев биометрических загранпаспортов, и паспортов без биометрических данных. Разница лишь в том, что с биометрическим паспортом гражданин Украины может въехать в страны ЕС и шенгенского пространства без визы. Владельцы паспортов без биометрических данных обязаны получить визу в соответствующем посольстве.

10. Какие именно данные будет собирать эта система?

При прохождении пограничного контроля будет сделано фото вашего лица и сняты отпечатки четырех пальцев руки.

11. Приведет ли новая система к задержкам на границах?

Это новая система, и она будет внедряться постепенно с 12 октября этого года по 15 апреля 2026 года. Украинские консулы в приграничных странах (Польше, Румынии, Словакии и Венгрии) мониторят ситуацию на границах. На данный момент жалоб от украинских граждан не поступало.

12. Платная ли это услуга?

Нет, система EES (Entry/Exit System) — это полностью бесплатная процедура прохождения пограничного контроля, которая фиксирует биометрические данные и заменяет штампы в паспортах для граждан стран, пересекающих границы ЕС.

Не стоит путать ее с системой платного въезда в страны ЕС — ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), запуск которой запланирован на конец 2026 года.

Что нужно знать об ETIAS

ETIAS — это электронное разрешение на путешествия, предназначенное для усиления безопасности на границах.

Кто должен получать разрешение?

Граждане стран с безвизовым режимом, включая Украину, должны будут заранее оформить это разрешение онлайн перед краткосрочной поездкой (до 90 дней в течение 180 дней) в страны шенгенского пространства.

Стоимость: ориентировочная стоимость заявки составит 7 евро для граждан Украины в возрасте от 18 до 70 лет.

Срок действия: разрешение ETIAS будет действительным в течение трех лет или до окончания срока действия заграничного паспорта — в зависимости от того, что наступит раньше.

Безвиз не отменяется: внедрение ETIAS не означает отмену безвизового режима для украинцев, но изменяет его формат.

