У МЗС відповіли на найпоширеніші запитання про EES — нову систему в’їзду-виїзду до ЄС

14:11, 17 жовтня 2025
У МЗС пояснили, як працює нова система EES, кого вона стосується і що варто знати вже зараз.
Фото: dpsu.gov.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», що 12 жовтня на зовнішніх кордонах ЄС та Шенгенської зони почала діяти Система в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES). Вона збирає біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що зміниться для українців при перетині кордонів країн ЄС. Також там пояснили, як працює нова система EES, кого вона стосується і що варто знати вже зараз.

1. Що таке система реєстрації в'їзду-виїзду EES?

Це автоматизована система для обліку в’їздів та виїздів громадян із не ЄС країн, які перетинають кордони країн шенгенського простору. Простими словами – це цифрова реєстрація перетину кордону.

2. Чи фіксуватиме система відмову у в’їзді?

Так, система фіксуватиме кожну дату в’їзду та дату виїзду, кількість днів перебування в шенгенській зоні, а також випадки відмови у в’їзді до країн шенгенського простору. 

3. Навіщо вводиться ця система? 

Ця система замінює штампи, які ставили в закордонні паспорти, на цифрову реєстрацію.

4. Це стосується також змін у митному контролі?

Ні. Ця система стосується лише змін у проходженні саме прикордонного контролю.

5. Чи всіх громадян України стосується нова система проходження прикордонного контролю?

Ні. Це стосується лише тих громадян України, які в’їжджають в країни шенгенського простору з короткотерміновою метою (до 90 днів протягом 180 днів). Наприклад, поїздки з приватною, туристичною, службовою, комерційною метою або для проходження курсу лікування чи реабілітації.

6. Якщо я маю посвідку на проживання в одній із країн ЄС, чи стосується і мене така процедура проходження прикордонного контролю?

Ні, але лише у випадку, якщо при перетині кордону ви покажете  документ, який підтверджує дозвіл на проживання чи навчання в одній із країн ЄС чи шенгенського простору. Якщо такий документ при перетині кордону буде відсутній, ви змушені будете проходити стандартну процедуру реєстрації.

7. Якщо я перебуваю в одній із країн ЄС через російську агресію, як я маю проходити прикордонний контроль у разі поїздки в Україну і назад? 

Якщо при перетині кордону ви покажете  документ, який підтверджує ваш статус особи, яка потребує тимчасового захисту, вам не потрібно буде надавати ваші біометричні дані. Якщо такий документ при перетині кордону буде відсутній, ви змушені будете проходити стандартну процедуру реєстрації.

8. Діти також повинні надавати відбитки пальців?

Так, але лише з 12 років. Дітям до 12 років робитимуть лише фото обличчя.

9. Чи стосується нова система також власників закордонних біометричних паспортів? Адже в моєму закордонному паспорті є  дані про відбитки моїх пальців.

Так, ця процедура стосується і власників біометричних закордонних паспортів, і закордонних паспортів, які не містять біометричних даних. Відмінність лише в тому, що з біометричним закордонним паспортом громадянин України може в’їхати до країн ЄС та країн шенгенського простору без віз. Власники закордонних паспортів без біометричних даних зобов’язані оформити візу у відповідному посольстві.

10. Які саме дані збиратиме ця система?

При проходженні прикордонного контролю буде зроблено фото вашого обличчя та зняті відбитки чотирьох пальців руки.

11. Чи призведе нова система до затримок на кордонах?

Це нова система, і вона запроваджуватиметься поступово з 12 жовтня цього року по 15 квітня 2026 року. Українські консули в прикордонних із країною країнах (Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині) моніторять ситуацію на кордонах. Наразі скарг від українських громадян не надходило.

12. Чи платна ця послуга?

Ні, система EES (Entry/Exit System) – це повністю безкоштовна процедура проходження прикордонного контролю, яка фіксує біометричні дані та замінює штампи в паспортах для громадян країн, які перетинають кордони ЄС.

Не варто плутати її із системою платного в'їзду до країн ЄС – ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), запуск якої наразі заплановано на кінець 2026 року.

Що треба знати про ETIAS

ETIAS – це електронний дозвіл на подорожі, який призначений для посилення безпеки на кордонах.

Хто має отримувати дозвіл?

Громадяни країн із безвізовим режимом, зокрема України, повинні будуть заздалегідь оформити цей дозвіл онлайн перед короткотерміновою поїздкою (до 90 днів протягом 180 днів) до країн шенгенського простору.

Вартість: орієнтовна вартість заявки становитиме 7 євро для громадян України віком від 18 до 70 років.

Термін дії: дозвіл ETIAS буде дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії закордонного паспорта, залежно від того, що настане раніше.

Безвіз не скасовується: запровадження ETIAS не означає скасування безвізового режиму для українців, але змінює його формат.

