Геннадий Труханов подал апелляцию на решение суда о круглосуточном домашнем аресте

Бывший мэр Одессы Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Экс-мер Одессы Геннадий Труханов обжаловал решение Печерского районного суда Киева по избранной ему мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, подав апелляционную жалобу. Об этом пишет "Суспильне".

Дата рассмотрения дела в апелляционном суде пока еще не определена.

Напомним, что Печерский райсуд Киева отправил Труханова под круглосуточный домашний арест до 28 декабря. Суд также обязал Труханова носить электронный браслет.

Ранее ему и двум его заместителям объявили подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе, которое произошло 30 сентября.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова.

СБУ заявила, что Труханов получил российский заграничный паспорт в 2015 году.

В прокуратуре объяснили, почему дело Труханова рассматривает Печерский райсуд Киева

