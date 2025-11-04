Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт

Колишній мер Одеси Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ексмер Одеси Геннадій Труханов оскаржив рішення Печерського районного суду Києва щодо обраного йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, подавши апеляційну скаргу. Про це пише "Суспільне".

Дата розгляду справи в апеляційному суді наразі ще не визначена.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня. Суд також зобов'язав Труханова носити електронний браслет.

Раніше йому та двом його заступникам оголосили підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті, що сталася 30 вересня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Труханова.

СБУ заявила, що Труханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році.

У прокуратурі пояснили, чому справу Труханова розглядав Печерський райсуд Києва

