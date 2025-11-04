Практика судів
  1. В Україні

Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт

16:31, 4 листопада 2025
Колишній мер Одеси Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ексмер Одеси Геннадій Труханов оскаржив рішення Печерського районного суду Києва щодо обраного йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, подавши апеляційну скаргу. Про це пише "Суспільне".

Дата розгляду справи в апеляційному суді наразі ще не визначена.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня. Суд також зобов'язав Труханова носити електронний браслет.

Раніше йому та двом його заступникам оголосили підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті, що сталася 30 вересня. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Труханова. 

СБУ заявила, що Труханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році.

У прокуратурі пояснили, чому справу Труханова розглядав Печерський райсуд Києва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

суд Одеса апеляція Печерський райсуд Києва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду