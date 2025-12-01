ВСП признал собственные нарушения в дисциплинарном деле судьи Павла Вовка

Рассмотрение жалобы бывшего судьи Павла Вовка Верховным Судом выявило системные нарушения в работе Высшего совета правосудия.

27 ноября 2025 года в Большой Палате Верховного Суда состоялось рассмотрение жалобы судьи Окружного административного суда города Киева Вовка Павла на решение Высшего совета правосудия о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на то, что оспариваемое решение состоит более чем из 100 страниц, а сама жалоба — более чем из 150, председательствующий судья Кривенда Олег предоставил представителю судьи для выступления всего 5 минут.

Адвокат судьи Валерия Лутковская во время выступления акцентировала внимание на многочисленных нарушениях, допущенных ВСП при рассмотрении дисциплинарной жалобы, в частности процессуальных нарушениях Регламента и Закона, подчеркнув ошибочный расчет сроков применения дисциплинарного взыскания.

Ключевым моментом, на который адвокат судьи обратила внимание, было то, что ВСП, несмотря на четкий запрет, установленный уголовным процессуальным законом, неправомерно использовал материалы негласных следственных (розыскных) действий в дисциплинарном производстве, несмотря на отсутствие оценки этих материалов судом.

Кроме того, госпожа Лутковская Валерия отметила, что нарушения, допущенные ВСП, противоречат не только нормам уголовного процессуального законодательства, но и устоявшейся практике ЕСПЧ, учитывая вмешательство в частную жизнь заявителя. В то же время представитель ВСП фактически признала, что судья ОАСК Вовк был уволен неполномочным составом Высшего совета правосудия, объясняя нарушение тем, что в противном случае ВСП не смог бы решить вопрос о его увольнении.

Согласно закону, заседание ВСП в пленарном составе является полномочным, если в нем участвует большинство от состава Высшего совета правосудия. То есть в нем должны участвовать не менее одиннадцати его членов.

При этом вопрос об отводах в деле судьи Вовка (ключевой вопрос к полномочности состава ВСП) решался в составе 10 членов Совета, что является незаконным.

После выступлений представителей сторон БП ВС объявила перерыв до 29 января 2026 года.

Таким образом, у стороннего наблюдателя по делу возникают обоснованные сомнения относительно полномочности состава ВСП, отсутствия нарушений правил отвода членами Высшего совета правосудия, а также относительно возможности использования материалов НСРД в дисциплинарном деле, несмотря на законодательный запрет на такое использование. В контексте этого сложного дела, где объемы материалов достигают сотен страниц, а правовые аргументы требуют тщательного изложения, предоставление судом дополнительного времени для их обоснования является не просто формальностью, а запросом на справедливость.

Тщательное и беспристрастное выслушивание ключевых аргументов играет решающую роль в установлении объективной истины и обеспечении права на защиту. Предоставить эту возможность — значит подтвердить приверженность принципам верховенства права и гарантировать, что ни одно важное обстоятельство не останется без внимания суда.

Ранее фундация DEJURE вместе с ее руководителем Михаилом Жернаковым неоднократно осуществляла попытки давления на Верховный Суд в этом деле, публично призывая его принять незаконное решение против судьи Вовка П.В.

В частности, это проявляется в том, что от имени этой организации в соцсетях распространялись посты о том, что якобы Большая Палата ВС пытается изменить свою позицию относительно использования материалов уголовных производств в дисциплинарных делах, о влиянии неназванных лиц на Верховный Суд, оценке решения Верховного Суда, которое тот еще не вынес, а также призывы к своим сторонникам посещать судебные заседания с целью влияния на Верховный Суд.

К слову, 24 ноября Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений решила повторно вызвать руководителя фундации DEJURE Михаила Жернакова на заседание ВСК с применением принудительного привода, поскольку он по вызовам не являлся.

Судебно-юридическая газета ранее упоминала, что 05.11.2025 года Первый сенат КСУ открыл конституционное производство по делу по конституционной жалобе Вовка Павла Вячеславовича относительно конституционности пункта 61 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Павел Вовк обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины (конституционность) пункт 61 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402-VIII с изменениями, согласно которому «перевод судьи на должность судьи в другой суд того же или ниже уровня в случае реорганизации или ликвидации суда, в котором такой судья занимает должность, может осуществляться без конкурса исключительно после подтверждения таким судьей соответствия занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет или избранного судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».

Также Большая Палата ВС отмечала, что введение срока давности привлечения судьи к ответственности за действия, подпадающие под нарушение присяги, является мерой, которая улучшает положение судьи по сравнению с ситуацией, когда такой срок законодательством не был определен, а потому применение трехлетнего срока давности привлечения судьи к дисциплинарной ответственности не противоречит положениям статьи 58 Конституции Украины.

Кроме того, 12 августа РАУ приняла решение № 82, в котором указала на нарушение членом Высшего совета правосудия Романом Маселко адвокатской этики и инициировала досрочное прекращение его полномочий как члена Высшего совета правосудия. В ответ Высший совет правосудия предложил РАУ обратить внимание на необходимость воздерживаться от заявлений и принятия решений, которые подрывают авторитет правосудия и дискредитируют деятельность Высшего совета правосудия как коллегиального, независимого, конституционного органа государственной власти и судейского управления.

