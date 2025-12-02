Национальное учреждение развития начнет работу 1 января – Гетманцев

Новое учреждение будет играть ключевую роль в поддержке украинского бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровно через месяц в Украине начнет работу Национальное учреждение развития (НУР). Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, институция начнет работу на базе Фонда развития предпринимательства с 1 января 2026 года.

По его словам, запуск НУР является важным шагом вперед, ведь новое учреждение будет играть ключевую роль в поддержке украинского бизнеса — особенно предприятий, работающих в прифронтовых регионах. Кроме того, Национальное учреждение развития станет одним из центральных инструментов послевоенного восстановления экономики.

«Мы все переживаем за успех НУР», — подчеркнул Гетманцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4622-IX о Национальной учреждении развития, который создает правовую основу для запуска института, который будет заниматься реализацией программ кредитования для восстановления страны.

Речь идет о создании Национального учреждения развития (НУР), которая призвана финансировать восстановление экономики страны, в том числе через поддержку прифронтовых территорий, релокированного бизнеса и предприятий ВПО.

Новая организация будет заниматься кредитованием прифронтовых территорий, релокированного бизнеса и бизнеса ВПЛ, а также предоставлять мощное финансирование для восстановления страны, сообщил один из инициаторов законопроекта, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«НУР предполагает создание механизмов для преодоления проблем с финансированием релокированного бизнеса, предприятий прифронтовых регионов, бизнеса внутренне перемещенных лиц, а также поддержку проектов с повышенным уровнем риска, которые не могут привлекать кредиты на рыночных условиях», — отметил Гетманцев.

По его словам, учреждение будет привлекать средства частных инвесторов, международных партнеров и доноров, а также использовать различные финансовые инструменты для восстановления экономики. Особое внимание будет уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, которое имеет потенциал для восстановления.

Закон также предполагает усовершенствование работы Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), в частности возможность страховать кредиты украинских компаний от военных и политических рисков и участие в программах компенсации убытков, вызванных войной.

Гетманцев заявил, что создание НУР основано на международном опыте. Подобные структуры, такие как KfW в Германии, были важными инструментами послевоенного восстановления экономики.

НУР будет создана на базе Фонда развития предпринимательства, который реализует государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе «5-7-9%». Новая организация получит статус «банка банков», будет иметь четкий мандат на восстановление экономики, а ее ключевая миссия — реализация программ кредитования для восстановления страны.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом №11238 предусмотрено создание Национального учреждения развития (НУР) как юридического лица частного права и возложение на него определенных функций. По сути, речь идет о создании парламентом юридического лица.

Участниками Национального учреждения развития, кроме государства, могут быть международные финансовые организации, организации международного сотрудничества и развития (в том числе банки развития) государств – членов Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, международные и иностранные организации, которые предоставляли или реализовывали международную техническую помощь Украине.

НУР создается как юридическое лицо частного права, которое выполняет функции по обеспечению финансовой и другой поддержки развития и восстановления экономики Украины путем осуществления операций с банками и другими поставщиками финансовых услуг и/или в сотрудничестве с ними.

Одним из видов деятельности НУР заявлено сопровождение и посредничество при распределении и администрировании средств государственных, региональных и местных программ развития или поддержки, проектов международной технической помощи, проектов международных финансовых организаций, проектов иностранных государств, других программ и проектов развития и восстановления экономики Украины.

Средства на осуществление деятельности НУР должны привлекаться в любой форме от государства, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций, организаций международного сотрудничества и развития (в частности, банков развития) и участников Национального учреждения развития.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.