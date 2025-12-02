Національна установа розвитку розпочне роботу 1 січня – Гетманцев

Новостворена установа відіграватиме ключову роль у підтримці українського бізнесу.

Рівно за місяць в Україні запрацює Національна установа розвитку (НУР). Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інституція почне роботу на базі Фонду розвитку підприємництва з 1 січня 2026 року.

За його словами, запуск НУР є важливим кроком уперед, адже новостворена установа відіграватиме ключову роль у підтримці українського бізнесу — особливо підприємств, що працюють у прифронтових регіонах. Окрім того, Національна установа розвитку стане одним із центральних інструментів повоєнного відновлення економіки.

«Ми всі вболіваємо за успіх НУР», — наголосив Гетманцев.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4622-IX про Національну установу розвитку, який створює правову основу для запуску інституції, що займатиметься реалізацією програм кредитування для відновлення країни.

Йдеться про створення Національної установи розвитку (НУР), яка покликана фінансувати відновлення економіки країни, зокрема через підтримку прифронтових територій, релокованого бізнесу та підприємств ВПО.

Нова установа буде покликана кредитувати прифронтові території, релокований бізнес та бізнес ВПО, а також надати потужне фінансування для відбудови країни, повідомив один з ініціаторів законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«НУР передбачає створення механізмів для подолання проблем із фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств прифронтових регіонів, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також підтримку проєктів з підвищеним рівнем ризику, які не можуть залучати кредити на ринкових умовах», — зазначив Гетманцев.

За його словами, установа залучатиме кошти приватних інвесторів, міжнародних партнерів і донорів, а також використовуватиме різні фінансові інструменти для відновлення економіки. Особлива увага буде приділена підтримці малого та середнього підприємництва, яке має потенціал для відновлення.

Закон також передбачає удосконалення роботи Експортно-кредитного агентства (ЕКА), зокрема можливість страхувати кредити українських компаній від воєнних і політичних ризиків та участь у програмах компенсації збитків, завданих війною.

Гетманцев заявив, що створення НУР базується на міжнародному досвіді. Подібні структури, як KfW у Німеччині, були важливими інструментами післявоєнного відновлення економіки.

НУР буде створена на базі Фонду розвитку підприємництва, який реалізує державні програми підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема «5-7-9%». Нова установа отримає статус «банку банків», матиме чіткий мандат на відновлення економіки, а її ключова місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом №11238 передбачено створення Національної установи розвитку (НУР) як юридичної особи приватного права та покладення на неї певного функціоналу. По суті, йдеться про створення парламентом юридичної особи.

Учасниками Національної установи розвитку, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації, організації міжнародного співробітництва та розвитку (у тому числі банки розвитку) держав – членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку, міжнародні та іноземні організації, які надавали або реалізовували міжнародну технічну допомогу Україні.

НУР створюється як юридична особа приватного права, яка виконує функції із забезпечення фінансової та іншої підтримки розвитку та відбудови економіки України шляхом здійснення операцій з банками та іншими надавачами фінансових послуг та/або у співпраці з ними.

Одним із видів діяльності НУР задекларовано супроводження та посередництво при розподілі та адміністрування коштів державних, регіональних та місцевих програм розвитку або підтримки, проектів міжнародної технічної допомоги, проектів міжнародних фінансових організацій, проектів іноземних держав, інших програм і проектів розвитку та відбудови економіки України.

Кошти на здійснення діяльності НУР має залучати у будь-якій формі від держави, органів місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку (зокрема, банків розвитку) та учасників Національної установи розвитку.

