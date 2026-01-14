Зеленский анонсировал масштабные изменения в процессе мобилизации

Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, накопившихся из ТЦК.

Фото: Zelenskiy / Official

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым признал необходимость глубоких изменений в мобилизационном процессе. По его словам, мобилизация должна обеспечивать больше возможностей как для Вооруженных сил Украины, так и для экономики страны.

Глава государства отметил, что Минобороны предложит системные решения для преодоления проблем, которые накопились в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

«Но необходимы значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — подчеркнул Президент.

Напомним, что накануне назначения Михаил Федоров анонсировал проведение комплексного аудита работы ТЦК. Кроме того, он заявил о намерении осуществить аудит Министерства обороны, а также подчеркнул необходимость детально проанализировать ситуацию с человеческим капиталом в Вооруженных силах. Лишь после этого, по его словам, можно переходить к стратегическому планированию.

Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.