  1. В Украине

Зеленский анонсировал масштабные изменения в процессе мобилизации

18:50, 14 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, накопившихся из ТЦК.
Зеленский анонсировал масштабные изменения в процессе мобилизации
Фото: Zelenskiy / Official
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым признал необходимость глубоких изменений в мобилизационном процессе. По его словам, мобилизация должна обеспечивать больше возможностей как для Вооруженных сил Украины, так и для экономики страны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства отметил, что Минобороны предложит системные решения для преодоления проблем, которые накопились в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

«Но необходимы значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — подчеркнул Президент.

Напомним, что накануне назначения Михаил Федоров анонсировал проведение комплексного аудита работы ТЦК. Кроме того, он заявил о намерении осуществить аудит Министерства обороны, а также подчеркнул необходимость детально проанализировать ситуацию с человеческим капиталом в Вооруженных силах. Лишь после этого, по его словам, можно переходить к стратегическому планированию.

Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Минобороны мобилизация Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]