Александр Борняков назначен исполняющим обязанности министра цифровой трансформации

Борняков временно возглавит Министерство цифровой трансформации Украины.

Кабинет Министров назначил Александра Борнякова, заместителя министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции, исполняющим обязанности министра цифровой трансформации.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №16 от 14 января. Временное назначение предусматривает, что Борняков будет исполнять функции министра до назначения постоянного руководителя ведомства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. За соответствующее постановление проголосовали 277 народных депутатов.

Перед этим во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала отставку Михаила Федорова с должности Первого вице-премьер-министра Украины — Министра цифровой трансформации Украины. Решение поддержали 270 депутатов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Позже Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

