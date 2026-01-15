Олександр Борняков призначений виконуючим обов’язки міністра цифрової трансформації

Борняков тимчасово очолить Міністерство цифрової трансформації України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів призначив Олександра Борнякова, заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції, виконуючим обов’язки міністра цифрової трансформації.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду №16 від 14 січня. Тимчасове призначення передбачає, що Борняков буде виконувати функції міністра до призначення постійного керівника відомства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України. За відповідну Постанову проголосували 277 народних депутатів.

Перед цим у вівторок, 13 січня, Верховна Рада підтримала відставку Михайла Федорова з посади Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України. Рішення підтримало 270 депутатів.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Згодом Верховна Рада отримала заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.