  1. В Украине

Количество жалоб на рейдерство в Украине падает, регистрационные действия растут – итоги Минюста

21:42, 23 января 2026
Количество обжалуемых решений уменьшилось на 32,66%, тогда как количество удовлетворенных жалоб выросло до 520.
Количество жалоб на рейдерство в Украине падает, регистрационные действия растут – итоги Минюста
В 2025 году в Украине зафиксирован рост количества регистрационных действий в сферах недвижимости и бизнеса, при этом уменьшилось количество жалоб, поступающих в Офис противодействия рейдерству. Об этом сообщили в Минюсте.

За прошлый год государственные регистраторы приняли 5 657 459 решений в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество — на 4,26% больше, чем в 2024 году. Количество регистрационных действий в сфере бизнеса выросло на 8,07% и составило 424 844 действия.

В то же время количество жалоб в Офис противодействия рейдерству уменьшилось на 15,76% — с 2 259 в 2024 году до 1 903 в 2025 году. В частности, жалоб в сфере государственной регистрации недвижимости стало на 18,14% меньше, а в сфере бизнеса — на 5,74%. Количество обжалуемых решений сократилось на 32,66% — с 8 262 до 5 564.

Рассмотрение жалоб показало, что 71,57% из них (1 362 жалобы) были рассмотрены коллегиально, 12 жалоб (0,63%) — единолично по существу, а 391 жалоба (20,55%) возвращена жалобщику или оставлена без рассмотрения. Показатель удовлетворения жалоб вырос на 7,87%: 520 решений принято в пользу жалобщиков, что составляет 38,18% от общего количества рассмотренных жалоб, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 30,31%.

При этом почти вдвое уменьшилось количество жалоб от юридических лиц и почти в четыре раза — от органов государственной власти. Зато возросло количество жалоб, поданных субъектами государственной регистрации.

бизнес жалобы Министерство юстиции Украины

