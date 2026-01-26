Как получить документ, если прошло 75 лет с момента регистрации акта гражданского состояния

Документы о рождении, браке или смерти хранятся в отделах ДРАЦС 75 лет.

Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции предоставило разъяснения относительно порядка получения документов государственной регистрации актов гражданского состояния, если с момента их регистрации прошло более 75 лет.

Как отмечают в ведомстве, документы о рождении, браке, смерти и другие акты гражданского состояния хранятся в отделах ДРАЦС в течение 75 лет. По истечении этого срока они передаются на хранение в государственные архивы соответствующей области или города Киева.

В случае если с даты регистрации акта прошло более 75 лет, обращаться необходимо уже не в отделы ДРАЦС, а непосредственно в государственный архив по месту хранения документов. Именно там можно получить архивную справку или выписку.

Для подачи запроса в архив необходимо обязательно указать:

фамилию, имя и отчество лица;

дату и место события (рождения, заключения брака, смерти и т. п.);

контактные данные заявителя (телефон, электронный или почтовый адрес).

Подать запрос можно лично, почтовым отправлением или по электронной почте — при условии, что соответствующий архив принимает электронные обращения. Срок рассмотрения запроса составляет до 30 календарных дней, а в исключительных случаях может быть продлен до 45 дней.

В Министерстве юстиции также обращают внимание, что если государственный архив, в котором хранятся документы, расположен на временно оккупированной территории, Государственная архивная служба Украины может определить другой архив, который временно хранит копии документов и осуществляет выдачу справок.

