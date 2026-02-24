Зеленский прокомментировал сообщения о намерении США завершить войну в Украине до 4 июля

Владимир Зеленский отметил, что для него является новой информацией наличие соответствующих дедлайнов со стороны США.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна поддерживает инициативу быстрого завершения войны, озвученную Соединенными Штатами, однако вопрос территориальных уступок не должен стоять на повестке дня для достижения соглашения. Об этом он сказал во время общения со СМИ по итогам саммита «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

«Что касается 4 июля и того, что США и президент Трамп хотят закончить войну, я могу только поддержать это», — заявил он.

Глава государства отметил, что для него является новой информацией наличие соответствующих дедлайнов Трампа.

«В любом случае, во время переговоров в Абу-Даби, а также в Швейцарии, стороны Украины и Америки поднимали вопрос о том, что есть желание и видение со стороны Соединенных Штатов Америки закончить эту войну как можно скорее», — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала «фаст-трек» в вопросе завершения войны, однако в этом контексте не идет речь о готовности Украины отдать часть своих территорий.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Белом доме настаивают на заключении соглашения о завершении войны в Украине к 250-й годовщине независимости США, которую будут отмечать 4 июля.

