  1. В Украине

Цены в Украине могут вырасти уже через несколько недель из-за подорожания топлива

09:59, 22 марта 2026
Рост стоимости топлива может повлиять на цены на продукты, услуги и аграрный сектор уже в течение двух-трех недель.
Цены на продукты и услуги в Украине могут вырасти в течение ближайших двух-трех недель из-за подорожания топлива. Об этом в эфире «Киев24» сообщил экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

По его словам, ситуация осложняется зависимостью украинского рынка от импорта топлива и влиянием внешних факторов на формирование его стоимости.

Экономист отметил, что рост цен на топливо неизбежно приводит к повышению себестоимости товаров и услуг. Особенно это может сказаться на аграрном секторе, который весной активно использует топливо для проведения полевых работ.

В то же время аграрная отрасль, по словам Свереды, остается одной из самых стабильных и способна приносить значительную прибыль государству, однако также испытывает негативное влияние от подорожания топлива.

«Аграрии, с одной стороны, нуждаются в чрезвычайно большом количестве топлива весной для выполнения своих работ, потому что аграрный сектор является одним из самых стабильных, приносящих прибыль государству. Но и он сильно пострадает», — отметил он.

Эксперт также выразил надежду, что США и Китай в ближайшее время проведут переговоры, поскольку, по его мнению, цена на топливо в значительной степени зависит от политических факторов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», накануне Пасхи традиционно фиксируется повышение цен на базовые продукты.  Именно яйца, без которых трудно представить Пасху, демонстрируют наиболее заметный рост цен. Ожидается, что их стоимость поднимется примерно на 10–15 %. Причиной является сезонное сокращение производства и повышенный спрос перед праздниками.

