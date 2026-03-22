  1. В Україні

Ціни в Україні можуть зрости вже за кілька тижнів через подорожчання пального

09:59, 22 березня 2026
Зростання вартості палива може вплинути на продукти, послуги та аграрний сектор уже протягом двох-трьох тижнів.
Ціни на продукти та послуги в Україні можуть зрости протягом найближчих двох-трьох тижнів через подорожчання пального. Про це в ефірі «Київ24» повідомив економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда.

За його словами, ситуація ускладнюється залежністю українського ринку від імпорту палива та впливом зовнішніх факторів на формування його вартості.

Економіст зазначив, що зростання цін на пальне неминуче призводить до підвищення собівартості товарів і послуг. Особливо це може позначитися на аграрному секторі, який навесні активно використовує паливо для проведення польових робіт.

Водночас аграрна галузь, за словами Свереди, залишається однією з найстабільніших і здатна приносити значний прибуток державі, однак також зазнає негативного впливу від подорожчання пального.

«Аграрії з одного боку потребують надзвичайно великої кількості палива навесні для виконання своїх робіт, тому що аграрний сектор є одним із найбільш стабільних, який приносить прибуток державі. Але й він сильно постраждає», — зазначив він.

Експерт також висловив сподівання, що США та Китай найближчим часом проведуть переговори, оскільки, на його думку, ціна на паливо значною мірою залежить від політичних чинників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», напередодні Великодня традиційно фіксують підвищення цін на базові продукти.  Саме яйця, без яких складно уявити Великдень, демонструють найпомітніше зростання. Очікується, що їхня вартість підніметься приблизно на 10–15%. Причиною є сезонне скорочення виробництва та підвищений попит перед святами.

Україна продукти АЗС ціни

