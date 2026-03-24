Во Львове поврежден памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря

В результате российского удара пострадали 13 человек.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в центре Львова российский дрон попал в дом.

Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что повреждения получил памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря.

«Он расположен на территории исторического ареала Львова — объекта, внесенного в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.

Пожаром охвачены примыкающие здания комплекса. Степень повреждений определят специалисты», — сказал он. По его словам, также есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской громадах.

«Информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась», — добавил он.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый заявил, что на данный момент известно о 13 пострадавших — они уже находятся в больницах.

По его словам, у людей травмы разной степени тяжести.

