У Львові пошкоджено пам’ятку архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря

Внаслідок російського удару постраждали 13 осіб.

Фото: Андрій Садовий

Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря.

«Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження визначать фахівці», - сказав він. За його словами, також є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

«Інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася», - додав він.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що наразі відомо про 13 постраждалих — вони вже у лікарнях.

За його словам, у людей травми різного ступеня важкості.

