Регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг: НКРЭКУ внесла изменения в Порядок лицензирования

Решением предусмотрено уменьшение регуляторной нагрузки на лицензиатов НКРЭКУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 24 марта, НКРЭКУ сообщила, что внесла изменения в Порядок лицензирования видов хозяйственной деятельности, государственное регулирование которых осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняв соответствующее постановление.

Указанным постановлением, в частности, предусмотрено уменьшение регуляторной нагрузки на лицензиатов НКРЭКУ путем освобождения их от обязанности уведомлять НКРЭКУ об изменении своего местонахождения.

Ранее НКРЭКУ начала имплементацию закона об усовершенствовании функционирования энергетических рынков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.