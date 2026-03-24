  1. В Україні

Регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: НКРЕКП внесла зміни до Порядку ліцензування

20:26, 24 березня 2026
У вівторок, 24 березня, НКРЕКП повідомила, що внесла зміни до Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийнявши відповідну постанову.

Зазначеною постановою, зокрема, передбачено зменшення регуляторного навантаження на ліцензіатів НКРЕКП шляхом звільнення їх від обов’язку повідомляти НКРЕКП про зміну свого місцезнаходження.

Раніше НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків.

