Регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: НКРЕКП внесла зміни до Порядку ліцензування

Рішенням передбачено зменшення регуляторного навантаження на ліцензіатів НКРЕКП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 24 березня, НКРЕКП повідомила, що внесла зміни до Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийнявши відповідну постанову.

Зазначеною постановою, зокрема, передбачено зменшення регуляторного навантаження на ліцензіатів НКРЕКП шляхом звільнення їх від обов’язку повідомляти НКРЕКП про зміну свого місцезнаходження.

Раніше НКРЕКП розпочала імплементацію закону щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.