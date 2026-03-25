  В Украине

Руслан Кравченко сообщил, что Назарию Гусакову изменили подозрение в деле псевдосбора на СМА и решается вопрос о мере пресечения

11:29, 25 марта 2026
Львовянину Назарию Гусакову, подозреваемому в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА, изменили подозрение.
Львовянину, которого подозревают в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА, изменено подозрение; в настоящее время также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Речь идет о Назарии Гусакове.

По словам Генерального прокурора, львовянин вернулся в Украину после пребывания в Италии, где проходил лечение, после чего ему было вручено уведомление об изменении подозрения.

Руслан Кравченко отметил, что правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования увеличилось количество потерпевших — с 34 до 96 человек, а также возросла сумма причиненного ущерба — с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

По словам Кравченко, мужчина организовал в социальных сетях и Telegram-каналах кампанию по сбору средств, заявляя о якобы критической необходимости в дорогостоящем препарате для лечения СМА.

В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот лекарственный препарат бесплатно за счет местного бюджета.

Генпрокурор также добавил, что для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee использовалась информационная поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров.

Вместе с тем, по словам Руслана Кравченко, следствие считает, что собранные средства могли использоваться не по заявленному назначению, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.

Во время обысков по месту проживания подозреваемого изъяты мобильный телефон и флеш-накопители, которые в настоящее время дополнительно исследуются.

Также в суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предполагается, что он сможет покидать место проживания только для получения медицинской помощи или следования в укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Назарию Гусакову объявили подозрение в мошенничестве при сборе средств на лечение СМА.

Ранее стало известно, что правоохранители проводили обыски во Львове и Киеве по местам проживания Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

