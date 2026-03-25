  В Україні

Руслан Кравченко повідомив, що Назарію Гусакову змінили підозру у справі псевдозбору на СМА та вирішується питання про запобіжний захід

11:29, 25 березня 2026
Львів’янину Назарію Гусакову, якого підозрюють у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА, змінили підозру.
Фото: Назарій Гусаков/ФБ
Львів’янину, якого підозрюють у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА, змінено підозру; наразі також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Мова йде про Назарія Гусакова. 

За словами Генерального прокурора, львівʼянин повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування, після чого йому було вручено повідомлення про зміну підозри.

Руслан Кравченко зазначив, що правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих — з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків — з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

За словами Кравченка, чоловік організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА.

Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.

Генпрокурор також додав, що для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.

Разом із тим, за словами Руслана Кравченка, слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флеш-накопичувачі, які наразі додатково досліджуються.

Також до суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Назарію Гусакову оголосили підозру у шахрайстві на зборах коштів на лікування від СМА. 

Раніше стало відомо, що правоохоронці проводили обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату. 

