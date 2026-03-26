Проверки страховых выплат в 2026 году: что контролирует ПФУ

Проверка правильности использования страховых средств страхователями осуществляется в пределах страхования на случай временной потери трудоспособности, а также страхование от несчастных случаев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд в Луганской области сообщает, что постановлением ПФУ №33-1 утверждён Порядок, который регулирует проверку правильности использования страхователями средств общеобязательного государственного социального страхования, а также определяет основания и механизмы применения финансовых санкций в случае нарушения установленных требований.

Согласно пункту 2 раздела I «Общие положения», проверки охватывают страховые выплаты по двум основным направлениям. Первое — это страхование в связи с временной утратой трудоспособности. В данном случае контролируется правильность назначения пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при уходе за больным ребёнком, ребёнком до 14 лет или ребёнком с инвалидностью до 18 лет на весь период реабилитации при наличии медицинского заключения о необходимости постороннего ухода.

Также проверяется обоснованность выплат пособия по беременности и родам, а также пособия на погребение, за исключением случаев, касающихся пенсионеров, безработных лиц и лиц, смерть которых наступила вследствие несчастного случая на производстве.

Второе направление касается страхования от несчастного случая. В его рамках проверяется правильность назначения пособия по временной нетрудоспособности, если она наступила вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, под контролем находятся выплаты в случае временного перевода пострадавшего на более лёгкую и нижеоплачиваемую работу, а также возмещение расходов на погребение пострадавшего и оплату связанных с этим ритуальных услуг.

Таким образом, утверждённый Порядок чётко определяет, какие именно виды страховых выплат подлежат проверке, и направлен на обеспечение целевого и правомерного использования средств социального страхования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.