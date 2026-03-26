  1. В Украине

Проверки страховых выплат в 2026 году: что контролирует ПФУ

18:47, 26 марта 2026
Проверка правильности использования страховых средств страхователями осуществляется в пределах страхования на случай временной потери трудоспособности, а также страхование от несчастных случаев.
Проверки страховых выплат в 2026 году: что контролирует ПФУ
Пенсионный фонд в Луганской области сообщает, что постановлением ПФУ №33-1 утверждён Порядок, который регулирует проверку правильности использования страхователями средств общеобязательного государственного социального страхования, а также определяет основания и механизмы применения финансовых санкций в случае нарушения установленных требований.

Согласно пункту 2 раздела I «Общие положения», проверки охватывают страховые выплаты по двум основным направлениям. Первое — это страхование в связи с временной утратой трудоспособности. В данном случае контролируется правильность назначения пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при уходе за больным ребёнком, ребёнком до 14 лет или ребёнком с инвалидностью до 18 лет на весь период реабилитации при наличии медицинского заключения о необходимости постороннего ухода.

Также проверяется обоснованность выплат пособия по беременности и родам, а также пособия на погребение, за исключением случаев, касающихся пенсионеров, безработных лиц и лиц, смерть которых наступила вследствие несчастного случая на производстве.

Второе направление касается страхования от несчастного случая. В его рамках проверяется правильность назначения пособия по временной нетрудоспособности, если она наступила вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, под контролем находятся выплаты в случае временного перевода пострадавшего на более лёгкую и нижеоплачиваемую работу, а также возмещение расходов на погребение пострадавшего и оплату связанных с этим ритуальных услуг.

Таким образом, утверждённый Порядок чётко определяет, какие именно виды страховых выплат подлежат проверке, и направлен на обеспечение целевого и правомерного использования средств социального страхования.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

