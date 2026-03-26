Перевірки страхових виплат у 2026 році: що контролює ПФУ

Перевірка правильності використання страхових коштів страхувальниками здійснюється у межах страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, а також страхування від нещасних випадків.

Пенсійний фонд в Луганській області повідомляє, що постановою ПФУ №33-1 затверджено Порядок, який регламентує перевірку правильності використання страхувальниками коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також визначає підстави і механізми застосування фінансових санкцій у разі порушення встановлених вимог.

Відповідно до пункту 2 розділу І «Загальні положення», перевірки охоплюють страхові виплати у двох основних напрямах. Перший — це страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. У цьому випадку контролюється правильність надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, зокрема у ситуаціях догляду за хворою дитиною, дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю до 18 років протягом усього періоду реабілітації за наявності медичного висновку про потребу в сторонньому догляді.

Також перевіряється обґрунтованість виплат допомоги по вагітності та пологах і допомоги на поховання, за винятком випадків, що стосуються пенсіонерів, безробітних осіб та осіб, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Другий напрям стосується страхування від нещасного випадку. У його межах перевіряється правильність надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо вона настала через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

Окрім цього, під контролем перебувають виплати у разі тимчасового переведення потерпілого на легшу та нижчеоплачувану роботу, а також відшкодування витрат на поховання потерпілого і оплату пов’язаних ритуальних послуг.

Таким чином, затверджений Порядок чітко визначає, які саме види страхових виплат підлягають перевірці, і спрямований на забезпечення цільового та правомірного використання коштів соціального страхування.

