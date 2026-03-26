  1. В Україні

Перевірки страхових виплат у 2026 році: що контролює ПФУ

18:47, 26 березня 2026
Перевірка правильності використання страхових коштів страхувальниками здійснюється у межах страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, а також страхування від нещасних випадків.
Пенсійний фонд в Луганській області повідомляє, що постановою ПФУ №33-1 затверджено Порядок, який регламентує перевірку правильності використання страхувальниками коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також визначає підстави і механізми застосування фінансових санкцій у разі порушення встановлених вимог.

Відповідно до пункту 2 розділу І «Загальні положення», перевірки охоплюють страхові виплати у двох основних напрямах. Перший — це страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. У цьому випадку контролюється правильність надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, зокрема у ситуаціях догляду за хворою дитиною, дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю до 18 років протягом усього періоду реабілітації за наявності медичного висновку про потребу в сторонньому догляді.

Також перевіряється обґрунтованість виплат допомоги по вагітності та пологах і допомоги на поховання, за винятком випадків, що стосуються пенсіонерів, безробітних осіб та осіб, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Другий напрям стосується страхування від нещасного випадку. У його межах перевіряється правильність надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо вона настала через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

Окрім цього, під контролем перебувають виплати у разі тимчасового переведення потерпілого на легшу та нижчеоплачувану роботу, а також відшкодування витрат на поховання потерпілого і оплату пов’язаних ритуальних послуг.

Таким чином, затверджений Порядок чітко визначає, які саме види страхових виплат підлягають перевірці, і спрямований на забезпечення цільового та правомірного використання коштів соціального страхування.

ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

