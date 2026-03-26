Льготы на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий — что нужно знать
20:59, 26 марта 2026
Лица со статусом «участник боевых действий» получают 75% скидки на ряд жилищно-коммунальных услуг.
Фото: kadrovik.ua
Волынский областной ТЦК разъяснил вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий.
Кто имеет право:
На что распространяется льгота:
- Квартплата — в пределах норм: 21 м² на каждого члена семьи + 10,5 м² на семью.
- Коммунальные услуги — газ, электроэнергия, вода, водоотведение, вывоз мусора.
- Сжиженный баллонный газ — для бытовых нужд.
- Твердое топливо и сжиженный газ — для жилья без центрального отопления, в пределах установленных норм.
Льгота распространяется также на членов семьи льготника, которые проживают вместе:
- Жена или муж
- Дети до 18 лет
- Неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы
- Лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы вследствие войны
- Нетрудоспособные родители
- Лица под опекой или попечительством
- Льготы действуют только для тех, кто проживает вместе с льготником.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.