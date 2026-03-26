Льготы на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий — что нужно знать

Лица со статусом «участник боевых действий» получают 75% скидки на ряд жилищно-коммунальных услуг.

Волынский областной ТЦК разъяснил вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий.

Кто имеет право:

Лица со статусом «участник боевых действий» получают 75% скидки на ряд жилищно-коммунальных услуг.

На что распространяется льгота:

Квартплата — в пределах норм: 21 м² на каждого члена семьи + 10,5 м² на семью.

Коммунальные услуги — газ, электроэнергия, вода, водоотведение, вывоз мусора.

Сжиженный баллонный газ — для бытовых нужд.

Твердое топливо и сжиженный газ — для жилья без центрального отопления, в пределах установленных норм.

Льгота распространяется также на членов семьи льготника, которые проживают вместе:

Жена или муж

Дети до 18 лет

Неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы

Лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы вследствие войны

Нетрудоспособные родители

Лица под опекой или попечительством

Льготы действуют только для тех, кто проживает вместе с льготником.

