  1. В Украине

Льготы на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий — что нужно знать

20:59, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лица со статусом «участник боевых действий» получают 75% скидки на ряд жилищно-коммунальных услуг.
Фото: kadrovik.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК разъяснил вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто имеет право:

На что распространяется льгота:

  • Квартплата — в пределах норм: 21 м² на каждого члена семьи + 10,5 м² на семью.
  • Коммунальные услуги — газ, электроэнергия, вода, водоотведение, вывоз мусора.
  • Сжиженный баллонный газ — для бытовых нужд.
  • Твердое топливо и сжиженный газ — для жилья без центрального отопления, в пределах установленных норм.

Льгота распространяется также на членов семьи льготника, которые проживают вместе:

  • Жена или муж
  • Дети до 18 лет
  • Неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы
  • Лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы вследствие войны
  • Нетрудоспособные родители
  • Лица под опекой или попечительством
  • Льготы действуют только для тех, кто проживает вместе с льготником.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

льготы ТЦК УБД

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]