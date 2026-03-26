  1. В Україні

Пільги на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій — що треба знати

20:59, 26 березня 2026
Особи зі статусом «учасник бойових дій» отримують 75% знижки на низку житлово-комунальних послуг.
Фото: kadrovik.ua
Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання пільг на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій.

Хто має право:

На що поширюється пільга:

- Квартплата – в межах норм: 21 м² на кожного члена родини + 10,5 м² на сім’ю.

- Комунальні послуги – газ, електроенергія, вода, водовідведення, вивезення сміття.

- Скраплений балонний газ – для побутових потреб.

- Тверде паливо та скраплений газ – для осель без центрального опалення, в межах встановлених норм.

Пільга поширюється також на членів сім’ї пільговика, які проживають разом:

- Дружина або чоловік

- Діти до 18 років

- Неодружені повнолітні діти з інвалідністю І чи ІІ групи

- Особи, що доглядають за особою з інвалідністю І групи внаслідок війни

- Непрацездатні батьки

- Особи під опікою чи піклуванням

Пільги діють тільки для тих, хто проживає разом із пільговиком.

пільги ТЦК УБД

