Пільги на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій — що треба знати
Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання пільг на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій.
Хто має право:
Особи зі статусом «учасник бойових дій» отримують 75% знижки на низку житлово-комунальних послуг.
На що поширюється пільга:
- Квартплата – в межах норм: 21 м² на кожного члена родини + 10,5 м² на сім’ю.
- Комунальні послуги – газ, електроенергія, вода, водовідведення, вивезення сміття.
- Скраплений балонний газ – для побутових потреб.
- Тверде паливо та скраплений газ – для осель без центрального опалення, в межах встановлених норм.
Пільга поширюється також на членів сім’ї пільговика, які проживають разом:
- Дружина або чоловік
- Діти до 18 років
- Неодружені повнолітні діти з інвалідністю І чи ІІ групи
- Особи, що доглядають за особою з інвалідністю І групи внаслідок війни
- Непрацездатні батьки
- Особи під опікою чи піклуванням
Пільги діють тільки для тих, хто проживає разом із пільговиком.
